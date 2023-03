Cando a situación o require, Tomiño sempre arrima o ombro. Persoas voluntarias da asociación Solidariedade nas túas mans traballan dende hai anos no roupeiro social tomiñés, un servizo de recollida e reparto de roupa e calzado infantil e de persoas adultas, mobles, libros, xoguetes... que busca cubrir as necesidades de familias do municipio e da comarca que teñan unha situación económica complicada.

Na actualidade, o roupeiro atende a 28 familias de Tomiño e de concellos limítrofes nos que non existe un servizo similar, dando resposta ao incremento de demanda que se leva producindo nos últimos anos. “Xa durante a pandemia a situación era complexa, con moita xente que precisaba da nosa axuda, pero ao rematar a crise sanitaria lonxe de mellorar a situación económica complicouse para moitas persoas”, explica Rachel Vidal, unha das voluntarias da asociación. Situado na rúa Mosteiro, 37A, o servizo de roupeiro ten as súas portas abertas os martes de 10.00 a 12.00 horas e os mércores de 16.00 a 17.00 horas. As persoas que queiran doar roupa, calzado, enseres... ou as que precisen empregar os seus servizos poden achegarse ata á asociación nese horario ou chamar aos teléfonos 617 670 677 e 681 610 724. En caso de non poder desprazarse, os voluntarios tentan recoller ou levar a domicilio os distintos materiais para non deixar a ningunha familia fóra. Nestes intres, lembran que o que máis se precisa e roupa e calzado de nenos e nenas, accesorios de bebés, tronas, berces, cadeiras de paseo, libros, contos ou xoguetes, “todo en bo estado, para que todas estas prendas ou mobles e accesorios poidan seguir usándose por outras persoas”.