O Castelo de Soutomaior acolle esta fin de semana o Certame da Camelia. Trátase dunhas das xornadas máis esperadas do ano para as persoas afeccionadas á xardinería e a floricultura de toda Galicia, unha cita que cada ano conta coa visita de máis dun milleiro de asistentes e que, á vez, constitúe unha oportunidade para desfrutar dos xardíns de Excelencia Internacional do Castelo de Soutomaior, os primeiros de España e os sétimos de Europa en recibir esta distinción.

Relacionadas El castillo de Soutomaior ofrece visitas caracterizadas