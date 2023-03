Logo do éxito da casiña de libros viaxeiros instalada na Praza da Devesa, e tralas peticións recibidas, o Concello de Salceda de Caselas instalará outras tres. Localizaranse no parque infantil do Torrón, no parque Raíña Aragonta e no parque da Gándara.

O funcionamento será o mesmo que o da xa existente, co método do intercambio, a persoa debe deixar un libro para coller outro, de xeito que tanto a casiña sempre estará chea de libros e, ao igual que o usuario, contará con múltiples novidades literarias tanto para público infantil, mozo e adulto.