Un roteiro para coñecer as figuras femininas históricas do municipio é unha das actividades organizadas polo Concello de Redondela con motivo do Día Internacional da Muller, para a cal presentouse unha programación con actividades que abranguen todo o mes de marzo, “para chegar a todos os sectores da sociedade na loita pola igualdade, eixo imprescindible para acadar unha sociedade xusta”, apuntan dende o consistorio.

Estas andainas celebraranse a vindeira semana, o venres 17 en Redondela, con saída ás 19.00 horas dende a Praza de Ponteareas, e o domingo 19 en Chapela, con inicio á mesma hora na Alameda de Rosalía de Castro.

Na programación do 8 M deste 2023 destacan á exposición Conquistadoras, que se pode visitar na Alameda de Castelao; o acto de homenaxe ás protagonistas do programa “As Mulleres Contan, percorrendo camiño”, no Pazo de Petán o venres 24 ás 19.00 horas e a charla-coloquio “Emprendemento no Rural” con Rosa Arcos, que tivo lugar onte e que se enmarca dentro das III Xornadas Gemma Pereira Otero e que proseguirán o venres 17 co obradoiro “Con forza de muller”, ás 19.00 horas no multiusos Piñeiral do Crego en Chapela.

“As mulleres do téxtil”

De xeito máis inmediato, mañá domingo terá lugar a presentación do proxecto “As Mulleres do Téxtil” no multiusos da Xunqueira ás 19.00 horas.

Por outra banda, ao longo de todo o mes estase a facer unha homenaxe “Ás nosas conquistadoras”, mulleres referentes en cada parroquia, con Alba Fernández Troiteiro, ao que se suma tamén o programa diario en Radio Redondela “Pseudónimo, falso nome; pseudónimo, falso home” a cargo de Almudena Suárez Cerviño.