A asociación Covelo Natural, en colaboración co Concello de Covelo e coa Xunta de Galicia, convida a participar na xornada de voluntariado ambiental para a limpeza de espazos verdes que terá lugar o próximo sábado, 18 de marzo.

A organización establece como punto de encontro a praza Mestre Cerviño ás 10.30 horas e as persoas interesadas deberán darse de alta no programa de voluntariado de Covelo antes do venres, 17 de marzo. A inscrición debe facerse no departamento de Servizos Sociais do Concello. Os teléfonos 986 65 00 27/47 están dispoñibles para obter máis información sobre esta xornada.

As persoas participantes estarán cubertas por un seguro que se tramita no momento da inscrición e non ten custo para eles e elas A organización ofrecerá un “picnic” ao remate da actividade que se desenvolverá de 10.30 a 13.00 horas.

A concelleira responsable de voluntariado, Lourdes Enes, explica que estas actividades non só supoñen a realización de tarefas de limpeza, senón tamén “inciden na concienciación e na posta en valor dos nosos espazos naturais e promoven o compromiso colectivo co patrimonio natural”.

Pola súa banda, a asociación Covelo Natural engade que estes encontros, ademais de fomentar o respecto polo medio ambiente e fomentar hábitos de vida saudable, posibilitan un momento para estreitar lazos entre persoas con inquedanzas comúns.