O alumnado do obradoiro de emprego “Coidar de Nós V” da especialidade de sociosanitaria que promove o Concello de Ponteareas comezou a súa práctica formativa no Centro Residencial de Atención a Persoas Dependentes de Vigo. Realizarana ao longo de todo o mes, ata o día 31 de marzo, para completar a aprendizaxe teórica e obter así os certificados de profesionalidade de Atención Socio Sanitaria a persoas dependentes no domicilio e institucións sociais.

No obradoiro participan un total de vinte persoas desempregadas, dez na rama sanitaria e outras dez na de albanelería, que se imparte por primeira vez. “Coidar de Nós V” forma parte do programa de formación dual no que levan participado máis de 160 persoas de Ponteareas e As Neves dende 2015 e que nesta edición apostou de novo pola atención socio sanitaria e incorporou un módulo de albanelaría, dous sectores no que hai unha elevada demanda de emprego. Cun índice de empregabilidade do 90%, o obradoiro de emprego permite cada ano que 20 persoas accedan a un contrato de formación en alternancia a xornada completa durante 12 meses.