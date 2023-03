O Concello de Redondela inaugurou unha nova zona de xogos infantil inspirada na tradición ferroviaria da vila. Componse dunha estrutura de xogo en forma de tren, xunto con mereindeiros e bancos novos e sitúase no parque Xohana Torres, mesmo debaixo do viaduto polo que pasa o tren.

O parque, famoso por ser o fogar do “Mono Paco” durante anos, estivo exposto a varios cambios progresivos. As casetas que albergaron diferentes animais foron substituídas por unha zona de recreo con mesas. “O motivo deste novo proxecto non é outro que engadir unha figura representativa para os nenos e nenas e seguir mellorando e aumentando as instalacións do parque”, sinala a alcaldesa Digna Rivas.