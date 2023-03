O venres 13 de marzo de 2020 o CIFP A Granxa, de Ponteareas, realizaba unha visita guiada á estación depuradora de augas residuais de Guillarei. Foi ao día seguinte, o 14 de marzo de 2020, cando se decretou o estado de alarma pola COVID-19 e comezou un período de confinamento que obrigou ao Consorcio de Augas do Louro a manter os servizos cos medios mínimos imprescindibles e suspender as vistas as súas instalacións.

Dous anos despois, o 14 de marzo de 2022, o CPR Plurilingüe Losada de Vigo foi a primeira institución educativa en volver a estas instalacións, iso si, logo de ter sido tomadas medidas adicionais de seguridade para os 50 estudantes que percorreron a EDAR de Guillarei ese día. Durante o ano 2022, 327 visitantes de dez institucións, tan diferentes como as universidades de Santiago e Vigo ou a Asociación de Xubilados de Salceda de Caselas, achegáronse a estas instalacións. E o 2023 comeza cun novo impulso ao labor divulgativo logo de que se teña autorizado o acceso de máis de 400 visitantes nos catro primeiros meses do ano. A día de hoxe pódense coñecer a estación depuradora de augas residuais de Guillarei, en Tui, e a estación de tratamento de auga potable de Os Valos, en Mos. Ao longo do ano poderase visitar tamén a potabilizadora de As Chans, Randufe, no Concello de Tui. “Queremos achegar á veciñanza a importancia dos sistemas de saneamento e abastecemento, que coñezan como funcionan e a repercusión que teñen que teñen tanto a nivel ambiental como social”, explicou o presidente da entidade, Alejandro Lorenzo. Para poder visitar estas instalacións pódese descargar o modelo de solicitude na páxina web do Consorcio consorciodolouro.es