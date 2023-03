A Gala do Deporte de Tomiño celebrou a súa sexta edición con moitas gañas de recoñecer a todas aquelas e aqueles deportistas, clubs, asociacións, entidades e empresas que achegan o seu gran de area para levar o deporte tomiñés ao máis alto. Despois de tres anos sen poder celebrar este evento, o auditorio municipal de Goián ateigouse de público para recoñecer o traballo dos e das deportistas de Tomiño ao longo do último ano.

Os piragüistas Manu Ochoa e Ainhoa Barreiro foron recoñecidos durante a gala como mellor deportista masculino e feminino, respectivamente, polos innumerables éxitos que ambos os dous recolleron durante o 2022. Pola súa banda, Javier Freiría, subcampión de España no campionato de fondo en SKIFF cadete, facíase co premio ao mellor promesa masculina e a judoka Zaira Lamas co premio mellor promesa feminina.

Por primeira vez, o Concello de Tomiño concedía nesta Gala do Deporte o premio Afán de superación, un galardón que recaeu en David Mella, canoísta que tras unha lesión de médula volveu ao río co piragüismo adaptado e logrou coroarse como campión do. mundo de paracanoe na modalidade VL1. Ademais, Pablo Durán e Emilio Rodríguez recolleron a mención especial Deportista 2022 e Javier Sierpes o premio ao mellor adestrador. O galardón ao mellor club recaeu no Goián CF e ao mellor club de base na Sociedade Atlética do Trega.

Durante a gala tamén se recoñeceu a Protección Civil de Tomiño, como entidade colaboradora co deporte pola súa colaboración en cada evento deportivo, e á empresa Fibra Lar, que recibiu o premio Patrocinador por protexer e axudar á dinamización do deporte.