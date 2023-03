Concello da Guarda organiza nos vindeiros meses un total de catro andainas coincidindo cos días de maior luz solar para animar á veciñanza a facer deporte e descubrir a contorna trala época de máis frío do ano.

Nesta edición das Andainas A Guarda – Caminha o calendario conta con rutas próximas como a programada para hoxe na ecopista do río Miño entre Monçao e Valença, ou a seguinte, o 25 de marzo, no Monte Aloia, Parque Natural en Tui, lugares que moitos coñecen pero quizais nunca percorreron en detalle descubrindo as sendas e o patrimonio relixioso e etnográfico que nelas se agocha. Ademais organízase unha ruta no interior de Portugal polo Parque Nacional da Peneda – Gêres o 22 de abril. A distancia media de tódalas rutas sitúase entre os 10 e os 15 quilómetros.

Para pechar esta edición de andainas escolleuse unha saída especial onde se visitará unha das illas do Parque Nacional Illas Atlánticas. En anteriores edicións foron Ons e Cíes e para este 2023 escolleuse Sálvora, unha das illas menos coñecida do parque pero que conta cunha historia e natureza de excepción. A mañá estará reservada a visita á illa de Sálvora e tralo xantar farase unha andaina duns 4 quilómetros polo sendeiro das Pedra Negras de San Vicente do Mar no Grove.

O alcalde da Guarda, Antonio Lomba, resalta a alta participación da veciñanza nesta actividade deportiva de posta en valor do patrimonio natural e medioambiental de Galicia, convidando unha vez máis a participar. Tamén valorou o carácter transfronteirizo destas andainas, que contan tamén coa participación dos nosos veciños de Caminha.