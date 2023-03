Da man de Mere Clown estase a representar nos centros educativos de Gondomar o espectáculo “Circo na casa” que ten como temática a igualdade de xénero nas facetas domésticas, utilizando o humor como vehículo de transmisión. É unha das actividades programadas polo Concello para conmemorar o Día Internacional da Muller.

O vindeiro sábado, ás 19.00 horas na Praza Rosalía de Castro, o grupo “Os Escaravellos” ofrecerán un concerto. E á semana seguinte, os días 20 e 22 no centro neural, celebrarase un obradoiro de formación e sensibilización dirixido a equipos directivos e adestradores/as de clubs deportivos baixo o titulo “Igualdade no deporte”.

Ademais, durante os meses de marzo e abril o documental “Eu tamén necesito amar”, que fai un percorrido pola vida de diferentes mulleres que contan en primeira persoa ás súas propias vivencias persoais e profesionais, proxectarase nas distintas asociacións veciñais de Gondomar. E do 20 de marzo ao 3 de maio celebrase o curso “Competencias dixitais”.

Soutomaior pon en valor a figura da muller

Publicacións, performance e música para conmemorar o Día Internacional da Muller

O Concello de Soutomaior celebra o Día Internacional da Muller baixo o lema “Feitas doutras”. O 8 M presentouse a guía didáctica “Historia do movemento feminista en Galicia (1975-1983)” da veciña Raquel Fernández e onte houbo sesión performance de Saida Rkiek. A programación continuará a vindeira fin de semana, o venres, ás 19.00 horas no multiusos de Arcade, presentarase o libro María Vinyals, un talento rebelde; no mesmo lugar, ao día seguinte, concerto da Banda a Loba, ás 21.00 horas, e o domingo 19, volverá a repetirse o perfomance de Saida Rkiek esta vez na Casa de Cultura de Soutomaior, ás 19.00 horas.