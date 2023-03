O I Congreso Internacional de Educación Tui-Valença aborda, dende onte, as reformas educativas en Portugal e España no contexto das Eurocidades.

O Congreso fixa coma obxectivos analizar os retos das dúas reformas educativas levadas a cabo en España e Portugal, abordando a aprendizaxe competencial, a avaliación por desempeños, os ODS, a inclusión DUA e a profesión docente. Busca amais difundir o traballo que nesta liña se está a desenvolver nos dous países. Tamén persegue constituír unha rede de centros, de docentes e de servizos socioeducativos municipais no contexto das eurocidades, e tecer alianzas sobre sustentabilidade e patrimonio nesta asociación de municipios de dous países.

O programa deu comezo onte á tarde no Auditorio da Escola Superior de Ciencias Empresariais de Valença e continúa hoxe no Teatro Municipal de Tui no edificio Francisco Sánchez. Está organizado polo grupo Atlántida e EIP-CEII, os equipos de investigación da Universidade de Porto. Neste congreso colaboran, entre outras entidades, o Concello de Tui e a Cámara Municipal de Valença, a Deputación de Pontevedra, Educación 3.0 e a Xunta de Galicia.

O venres, 10 de marzo, pola tarde a cita será no Auditorio da Escola Superior de Ciencias Empresariais de Valença e o sábado, 11 de marzo, pola mañá no Teatro Municipal de Tui no edificio Francisco Sánchez

“As claves internacionais das Reformas Educativas no Mundo” foi o título do relatorio inaugural de onte. Precisamente as reformas educativas centraron a primeira xornada incidindo nas realizadas en España e Portugal, e abordando o debate curricular sobre o perfil de saída e outras claves das mesmas.

Hoxe, no vestíbulo do Teatro Municipal de Tui, poderase visitar unha exposición de experiencias competenciais realizadas por distintos centros educativos e asociacións. Mentres, nas conferencias abordaranse os desafíos e retos da profesión docente, e a sustentabilidade, inclusión e D.U.A. no cambio educativo, o perfil dixital, portafolio e ferramenta, ou a avaliación competencial. Pero tamén haberá oportunidade de coñecer a experiencia desenvolvida por centros educativos coma o CEIP nº1 e o IES San Paio de Tui, da AE de Monçao, das escolas Muralhas do Minho de Valença, de Vila Nova de Cerveira e Caminha.

A clausura será ás 19.00 horas, trala presentación das conclusións e perspectivas.