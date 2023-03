O Concello da Guarda aposta durante todo o ano pola promoción da igualdade entre mulleres e homes en todas as esferas da vida e pola visibilización da muller ao longo da historia, por esa razón, busca darlle continuidade ao programa “Semente de Igualdade”, unha campaña na que se inclúen as accións polo Día Internacional da Muller con actuacións musicais, obradoiros e contos para crianzas, entre outras.

As actividades comezaron o propio día, 8 de marzo, cunha concentración e lectura de manifestos acompañados dunha actuación musical a cargo da artista A Riso e a guitarrista Maite González. Ademais, a fachada da Casa do Concello foi iluminada de cor morada e colocouse unha pancarta conmemorativa polo Día Internacional da Muller.

As actividades continúan mañá domingo, ás 17.30 horas a praza de Avelino Vicente, coa sesión de contos con música “Elas contan moito”, na que a partir de varios álbums ilustrados se reflexiona sobre a igualdade entre nenas e nenos, a perspectiva de xénero e os estereotipos sexistas. “Rosa Caramelo”, “O libro dos porcos” ou “Daniela Pirata” son algúns dos títulos que contarán Bea Campos e Manuel Pombal de Migallas Teatro.

Ademais, baixo o título Lentes Violetas, durante todo o mes de marzo estanse a levar a cabo obradoiros nos centros educativos da Guarda sobre prevención de violencias machistas, dirixidos ao alumnado de 5º de Primaria.

Xa no mes de abril teñen programado, o día 13, ás 20.30 horas na Casa dos Alonso, está prevista a presentación do libro “Todo chega desde o Mar”, do escritor e músico Santiago Ferragud. O autor estará acompañado por Beatriz Núñez, profesora de Debuxo e responsable do Departamento de Igualdade do IES A Sangriña.

Mulleres guardesas

E continuando coas actividades propostas, e dado o éxito obtido na primeira edición de Historias de Mulleres Guardesas, este ano durante o mes de maio vaise levar a cabo a segunda edición coa finalidade de visibilizar e pór en valor o importante papel das mulleres guardesas. Realizaranse dúas actividades, un roteiro, que terá lugar o venres 5 de maio ás 20.30 horas con saída dende a Praza do Reló, e unha andaina, o domingo 7 con saída ás 10.30 horas dende a Alameda da Guarda. Para participar é preciso inscribirse previamente no Departamento de Turismo chamando ao número de teléfono 986614546 ou enviando un correo electrónico ao enderezo turismo@aguarda.es