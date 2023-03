O programa “CelebraMos o Centenario” convida aos mosenses de todas as idades a achegarse á historia do Real Club Celta e ao seu proxecto de futuro a través dun calendario de actos que arrancou o pasado mércores, 8 de marzo, como unha homenaxe no Día Internacional da Muller, dedicando a visita á Cidade Deportiva Afouteza a diferentes colectivos e asociacións de mulleres de Mos.

As visitas ao complexo deportivo continuarán a vindeira semana, dentro do conxunto de iniciativas previstas polo RC Celta que se desenvolverán ao longo dos vindeiros meses en colaboración co Concello de Mos. Así, os días 15 e 21 de marzo, convidarase a participar ás asociacións e colectivos mosenses e para o público xeral estas visitas terán lugar o 14 e 22 de marzo. Todas se realizarán pola tarde, en diferentes quendas, desde as 15.30 ata as 19.00 horas, cunha duración estimada de 45 minutos. Para participar nas visitas xerais só é necesario inscribirse nun formulario habilitado polo club, difundido na páxina web e nas redes sociais do Concello de Mos.

Durante o percorrido, poderán coñecer o ximnasio, o comedor, os vestiarios do Celta B e do primeiro equipo, a sala de visionado e control de afluencia, e ofrecerase a oportunidade de facerse fotos en puntos especialmente indicados para tal efecto.

Plantación de árbores

O 21 de marzo o RC Celta colaborará na plantación de árbores prevista no municipio con motivo do Día Mundial dos Bosques, plantando no terreo da Cidade Deportiva Afouteza un cento de especies e sumándose así a unha iniciativa na que participarán outras comunidades de montes de Mos e o propio Concello, plantando un total de 1.000 árbores no municipio.

Feira da Educación

O Club tamén estará presente, a través da súa división Galicia Sports 360, na próxima Feira de Educación, FormaMos do Concello de Mos, que terá lugar os vindeiros 30 e 31 de marzo.

“CelebraMos o Centenario” incluirá tamén actividades para a mocidade. Así, unha delas, estará especialmente deseñada para o alumnado do IES de Mos, cunha charla sobre a historia do Club e a visita de xogadores do primeiro equipo ao centro.