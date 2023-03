A maxia volve conquistar as parroquias ponteareás esta fin de semana ao abeiro do programa Cultura24. Hoxe sábado, o centro cultural de Canedo será o escenario que acollerá unha nova sesión de “Maxia familiar” con Ian&Elisa, un espectáculo no que a maxia e o ilusionismo mesturaranse con outras técnicas para mergullar ao público nun mundo imaxinario no que nada se considera imposíbel.

Dirixida a nenos, nenas e persoas maiores, a actuación comezará ás 19.30 horas e será de balde e con entrada libre ata completar capacidade. O Concello de Ponteareas amplía con este espectáculo a programación do Cultura24, un programa posto en marcha dende hai anos “para achegar a actividade cultural a cada recuncho da nosa vila, enchendo de máis vida as nosas parroquias e poñendo en valor e promocionando a arte de grupos, artistas ou asociacións musicais, teatrais e culturais de Ponteareas ”, explican dende a Concellería de Cultura.