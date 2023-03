A Biblioteca Municipal do Porriño, xunto co Servizo de Normalización Lingüística do Porriño, organizan as xornadas de creación literaria “Da inspiración ao libro”, os días 21, 22, 23 e 24 de marzo, no centro cultural da vila.

O programa abrirase o martes 21 ás 18.00 horas co relatorio “Plantar unha semente” coa escrita Ledicia Costas e pecharase o venres 24, a partir das 16.00 horas, co espazo “Eu vin aquí falar do meu libro” no que un total de 17 autores locais presentarán as súas últimas obras, coa colaboración de Sandra Estévez Calvar. Eles son, por orde de intervención, Alfonso Ferreira Ramilo, Olga Alonso Alonso, Aitor Alonso Rodríguez, Tania Alonso, Sonia Blanco Sío, Ricardo Canosa Bastos, Luis Carlos Félix Rivero, Begoña Yglesias Porta, César López Mougán, Brais Mariño Costas, Andrea Martínez Baladrón, Samuel Merino-Pompa&Boato, F.J. Pampillón, Carmen Pereiro, Marta Puíme, Sandra Rodríguez Burgos e Beatriz Cabaleiro O primeiro día, ademais, Ana Abad de Larriva, coordinadora do Club de Lectura do Porriño falará de “O camiño á persoa lectora. Clubs, libros e premios”. O mércores 22, tamén ás 18.00 horas, Marcos Calveiro, director de edicións da Editorial Galaxia; Raquel Castro, escritora e coordinadora do premio de teatro Roberto Vidal Bolaño e o escritor Diego Giráldez, protagonizarán o coloquio “Da idea á libraría. Que pasa no camiño?”. E o xoves 23, á mesma hora, o escritor Carlos Mexide falará de “A autoedición para quen a traballa” e Andrea González, técnica de Normalización Lingüística do Concello do Porriño, de “Revisións lingüísticas. Oportunidades de edición”. Obradoiro Estas sesións, cuxa asistencia é de balde, virán precedidas dun obradoiro de creación literaria co escritor porriñés Diego Giráldez, para o cal se require inscrición previa na biblioteca ou chamando ao número de teléfono 986 33 76 24. Esta actividade deu comezo xa a pasada semana e quedan pendentes de celebrarse dúas sesións a semana vindeira, o martes 14 e xoves 16, de 18.00 a 19.30 horas, no centro cultural municipal.