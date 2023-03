“Arquitectura, debuxo e tinta” é o título da mostra do artista porriñés David Pérez Rego “Cato”. A exposición de debuxo foi inaugurada fai uns días no centro cultural municipal onde permanece aberta á visita do público ao longo de todo este mes de marzo.

A través de trinta debuxos orixinais realizados con estilógrafo, nesta mostra ofrécese unha visión do patrimonio arquitectónico porriñés e da contorna realizados por este debuxante, escritor e bibliotecario do Porriño, que xa ten participado anteriormente en diversos proxectos culturais, tanto persoais como colectivos. Estilógrafo O traballo artístico de David caracterízase por reproducir ao detalle arquitecturas do patrimonio galego con estilógrafo, en tinta negra, empregando unha técnica de punteado e raiado minucioso que lle permite obter láminas de gran realismo. Para cada debuxo, composto de milleiros de pequenos trazos, emprega ducias de horas de observación, análise e traballo preciso, conseguindo reproducir en papel obras salientables da arquitectura galega. Máis información sobre a obra de David Pérez Rego “Cato”, na web www.davidperezrego.com