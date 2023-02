O entroido despídese en Tui co Enterro do Bacallau. Será mañá domingo, a partir das 19.30 horas ,e nel participarán cando menos a metade dos integrantes dos grupos e comparsas que asistiron ao desfile do pasado martes e todas aquelas outras persoas que así o desexen, coa única condición de acudir de rigoroso loito.

A comitiva sairá dende a praza de San Fernando, realizando un percorrido polo centro urbano, cun alto no Cantón de Diomedes para ler as coplas, e continuar ata o aparcamento municipal, na parte traseira do edificio Francisco Sánchez, onde se procederá a queima do bacallau.

Foron un total de 12 comparsas con 15 carrozas as que participaron no desfile do martes de entroido, no que se repartiron 5.600 euros en premios.