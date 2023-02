O Concello de Salvaterra de Miño prepara unha excursión dun día á neve. Será a estación de Manzaneda, en Ourense.

É unha máis das actividades que organizaba o Concello de Salvaterra que se viron paralizadas pola pandemia da Covid-19. Agora retómase esta viaxe á neve tras o éxito que tiveron as excursións tanto de Semana Santa co Camiño de Santiago, coma as de verán ao Parque Warner de Madrid e ao Parque Acuático de Vila Real(Portugal).

O frío que estamos a ter este inverno fai propicio este plan de lecer. O Concello convida a todos os veciños e veciñas, así coma a quen queira apuntarse tamén, o próximo 4 de marzo, a pasar un día diferente e divertido en Manzaneda.

A saída terá lugar o próximo 4 de marzo da Praza do Concello ás 8.00 horas do sábado e a volta será ao mesmo punto sobre as 20.00 horas.

Cada persoa inscrita levará a súa comida, tendo a posibilidade para quen queira de mercala alí. O custe da actividade é de 28€ euros por persoa, ata 11 anos inclusive, e de 34€euros a partires dos 12 anos (os menores de 2 anos irán de balde).

Por outra banda, os menores de 16 anos deberán ir acompañados dun adulto, mentres que os de 16 anos e ata a maioría de idade poderán ir cunha autorizaciódos pais ou titor legal.

As inscricións para participar están abertas ata hoxe no teléfono 661046592 (vía whatsapp) ou en deportes@concellodesalvaterra.org indicando nome completo, teléfono, idade (no caso de menores de idade) e concello de procedencia.