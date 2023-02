A Praia da Ribeira será un dos escenarios máis concorridos ao longo dos tres días de festa. Nel terán lugar parte dos grandes espectáculos programados como son o gran torneo medieval e a representación teatral “Arribada do Descubrimento”.

O areal acollerá na primeira das xornadas, o venres 3 de marzo ás 20.00 horas, o espectáculo máxico de lume e pirotecnia “A lenda das Meigas”. Malabarismos de lume, danzas e acrobacias aéreas transportarán ao público ao misterioso mundo das meigas.

Xa na fin de semana, pola mañá, ás 12.15 horas, celebrarse un combate de esgrima medieval, unha representación teatral de duelos con espadas, e de seguido, ás 13.15 horas, terá lugar unha demostración de tiro con arco.

Pola tarde, o público asistente poderá presenciar o gran torneo no que se representa un combate medieval a cabalo entre dous homes armados con lanza, tiro de venablos e derruba de estafermo. Será ás 17.00 horas o sábado e ás 16.30 horas o domingo.

A xornada na praia Ribeira pecharase coa representación da obra teatral “Arribada do Descubrimento”. Escrita polo profesor e historiador Avelino Sierra e dirixida por Mónica Sueiro, a peza pon en escena o acontecido aquel 1 de marzo de 1493. Así, no mesmo areal a onde fai 530 anos chegou a Carabela Pinta, un grupo de actores amosarán ao público como se sucederon os feitos. Capitaneada por Martín Alonso Pinzón, a embarcación atracou en Baiona, convertendo a vila no primeiro porto de Europa que recibía a nova do descubrimento de América. O seu rexedor, Payo Veloso, chamaba á garda alarmando pola visión da nave desabolada, pero calmou os seus temores ao ver o estandarte real portado por García Sarmiento, mariñeiro de Baiona que, tras fundirse nunha aperta coa súa esposa e fillas, informaba que a embarcación non era outra que a Cabarela Pinta. Haberá unha función cada día, o sábado será ás 20.00 horas e o domingo ás 18.30 horas.