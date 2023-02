O Concello do Porriño pon en marcha o proxecto Porriño Net-Zero, unha iniciativa necesaria que reforza o compromiso da administración local coa sustentabilidade e a economía circular e que foi presentada ao tecido empresarial e comercial da vila.

As principais medidas de O Porriño Net-Zero son o cálculo da pegada de carbono do Concello como institución e a neutralización da mesma plantando árbores nos montes, o acceso ás comunidades de montes ao mercado do carbono e facilitar ás empresas e comercios do Porriño a conversión en negocios Net-Zero axudándoas a rentabilizar esta inversión.

“Como Concello, achegarse á neutralidade de carbono é tamén unha resposta a unha realidade incontestable, defendida pola sociedade, polo mercado e recollida na axenda 2030 coa que nos aliñamos. Queremos que os porriñeses e porriñesas pertenzan a un concello responsable e referente no que respecta ao medio ambiente”, apuntou o alcalde, Alejandro Lorenzo.

Co lanzamento deste proxecto, a administración local conseguirá ademais de preservar e manter os montes, revalorizar o rural e promover a sustentabilidade da industria e comercio do municipio.