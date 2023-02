O Reggaeton Beach Festival (RBF), o evento de música urbana máis importante de Europa e o festival musical que actualmente vende máis entradas en España, chegará na súa quinta edición a 14 localizacións e unha delas será de novo en Galicia. Por razóns de axenda de última hora os concertos a celebrar en Nigrán pasan a ser o 5 e 6 de agosto, en lugar do 12 e 13 do mesmo mes como estaba previsto. A organización xa contactou por mail con todos os compradores para facilitarlles os cambios ou as devolucións.

Nigrán é unha pequena poboación situada entre Vigo e Baiona na provincia de Pontevedra, próxima a Praia América e ás praias de Panxón e está moi ben comunicada. Tras o éxito do pasado verán espérase que a experiencia sexa aínda máis espectacular en 2023. E é que o RBF é moito máis que un festival de música de dous días, é unha experiencia única que combina un ambiente excepcional con concertos dos artistas internacionais máis relevantes do momento e unha infinidade de actividades complementarias. O seu horario diúrno respecta o soño das veciñas e veciños e as súas actividades están pensadas para toda a familia: atraccións acuáticas con inchables e o tobogán XXLbatucadas e ruadas, clases de baile, de zumba ou defensa persoal. Nos seus diversos espazos ofrecerá tamén zonas chill out, piscina, food trucks con todo tipo de propostas gastro, obradoiros de maquillaxe e salón de peiteado, casetas de pequenos comercios locais e moito máis.