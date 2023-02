Unha proposta do Colexio Rural Agrupado (CRA) Mestre Manuel Garcés, de Tomiño, conseguiu o premio Innovagal da Xunta na categoría de Infantil, Primaria e Educación Especial, converténdoo no centro educativo máis innovador de toda Galicia pola súa transformación a través da creación dunha escola aberta á comunidade, inclusiva e participativa.

O director do CRA, Antón de Valenzuela, considera “un orgullo para todo o centro que se recoñeza o traballo que estamos a facer e no que levamos moito tempo afondando, estruturando tempos e espazos e empregando un método propio que recolle e adapta formas de traballar de metodoloxías como Montessori ou Reggio Emilia. Que hai máis innovador que reinventarse?”.

Foi un cambio estrutural e radical do funcionamento deste CRA que, con 150 alumnos e alumnas, é un dos colexios rurais agrupados máis grandes de Galicia.

A súa relación co resto da comunidade educativa, e coa contorna en xeral, é outro dos piares do seu proxecto educativo.

Entre as novas iniciativas previstas para este curso contemplan realizar xornadas directas de contacto coa natureza, “normalizando o poder de dar clases na contorna, nos espazos que son de todos como se fose na propia aula”.

Con todo, sen dúbida, unha das propostas que máis chaman a atención do centro é que, ademais de 25 docentes de educación infantil e especialistas en psicomotricidade, música, inglés… incorporaron as súas aulas unha persoa experta en novas tecnoloxía e creatividade no que achegar a nenos e nenas a estes dous aspectos fundamentais da vida cotiá.

As familias son tamén un piar importante neste CRA. É innovación educativa apoiada no traballo por proxectos e a aprendizaxe cooperativa misturados cun ambiente familiar apoiado en ratios baixos nas aulas que favorecen o respecto polos ritmos individuais que permite medrar aos rapaces e rapazas e ao propio centro.