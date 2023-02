O Concello de Nigrán estreará este próximo mes de abril o seu propio trail “5 Miradoiros” co obxectivo de fixar no seu calendario deportivo esta proba que fusionará deporte e natureza coas vistas máis espectaculares e descoñecidas do municipio.

O trail terá lugar o sábado, 22 de abril, pola tarde, cunha proba de ascensión e escalonada de 3,5 quilómetros e saída desde a parroquia de Camos. O domingo 23, pola mañá, con tres probas (trail longo, curto e andaina) e saída desde Chandebrito, pasando en todos os casos polas parroquias do interior: Camos, Chandebrito, Priegue e Parada. A inscrición para as diferentes modalidades está aberta ata o 18 de abril a través da web www.razapalleira.com, club que colabora na organización deste evento. O máximo de participantes será de 300 persoas. “O percorrido destas probas resume o noso lema “Nigrán, Equilibrio Natural”: deporte, natureza e vistas espectaculares nunha contorna do noso municipio máis descoñecida e que vai sorprender moitísimo aos participantes”, avanza o rexedor, Juan González, quen considera que o propio deseño do itineario (miradoiros de O Pericoto do Vilar, Sanomedio, Estripeiro, Outeiro das Señoras e Montecastelo) consolidará a proba desde a súa primeira edición. En total, haberá 4 tipos de probas. O sábado, 22 de abril, ás 17.00 horas, unha proba de ascensión con saída escalonada e percorrido marcado con saída desde O Xuncido (parte baixa de Camos) á caseta dos cazadores, no cumio da parroquia, o que implica medio kilómetro en vertical. O domingo, 23 de abril, ás 10.00 horas, a proba será un percorrido marcado con dúas distancias (25 e 13 kms respectivamente), que compartirán boa parte do seu itinerario. Ademais, haberá unha andaina de 13,5 quilómetros para as persoas que queiran acompañar aos deportistas do trail. O evento estará marcado pola normativa da Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Premios O evento disporá de asistencia médica no punto intermedio da proba longa e na chegada á meta. Tamén porá a disposición dos participantes duchas e vestiarios. Tódolos participantes oficialmente inscritos (non federados) estarán cubertos por unha póliza de seguros concertada pola organización. A inscrición para o trail longo custa 15 euros e para o curto 12 euros. Con todo o prezo encarecerase 3 euros a partir do 10 de abril. Haberá premios por categorías. Un saco de mexillóns da Bahía de Nigrán, un tarro de mel asturiano Miel de Coldo e un polo palleiro beige bordado.