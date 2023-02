O Concello de Mos presentou o pasado mércores no auditorio do Centro Dotacional do Medio Rural de Torroso a programación que o propio Concello de Mos organiza para conmemorar o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, e na que desde a Administración local mosense prevese que participen máis de 1.000 mulleres.

Na presentación estiveron presentes a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, a concelleira de Política Social e Igualdade, Sara Cebreiro, e integrantes dos colectivos femininos mosenses: as Palilleiras de Mos, a Asociación de Mulleres Rurais, e o Grupo de Teatro Mulleres en Igualdade.

A programación do 8-M en Mos comezará o mércores, 1 de marzo, coa mesa redonda “Reforma dos delitos contra a liberdade sexual”, coa colaboración das Mulleres en Igualdade de Vigo e a participación da Xuíza do Xulgado Penal nº4 de Pontevedra, especialista en violencia de xénero, Belén Rubido de la Torre. Celebrarase no Pazo de Mos ás 18.00 horas.

O sábado, 4 de marzo, haberá unha “Andaina pola muller”, organizada polas Mulleres Rurais Val da Louriña. Terá lugar polo Paseo do Louro con saída desde o Pazo de Mos ás 10.00 horas.

O propio 8M, mércores, farase unha “Homenaxe ás mulleres emprendedoras” que terá lugar no Pazo de Mos a partir das 19.00 horas.

O sábado, 11 de marzo, continuarán as actividades de conmemoración coa celebración dunha Cea-Baile de mulleres no Pavillón Óscar Pereiro. Ás 21.30 horas cun prezo de 30 euros por persoa.

O domingo, 12 de marzo, o Pavillón Óscar Pereiro acollerá o Festival de Patinaxe pola Igualdade, no que participarán as Escolas de Patinaxe de Mos, o Club Rosaleira, o Club Xiramos. Dará comezo ás 18.00 horas.

O sábado 18 de marzo impartirase un Seminario de Autoprotección feminina-Woman Defense no Pavillón Patricia Martínez, en horarios de mañá (de 9.00 a 14.00 horas) e de tarde (de 16.00 a 21.00 horas).

Finalmente, o sábado 29 de abril, realizarase a “Viaxe a Cíes para Mulleres” con saída desde o Multiusos das Pozas ás 9.30 horas, mentres que a hora aproximada de chegada a Mos serán as 19.00 horas.

A actividade será de balde para todas as participantes ata dispoñibilidade de cupo na illa. Por este motivo cómpre que as interesadas se incriban canto antes, atopándose xa o prazo aberto, que finalizará o propio día 8 de marzo.

As interesadas en obter máis información de todas as actividades poden dirixirse ás Oficinas do Multiusos das Pozas ou chamar ao teléfono 986 33 94 04. As inscricións deberán formalizarse no rexistro do Concello de Mos.