A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona (Aceba) retoma este ano a celebración da súa tradicional cea medieval. Logo de dúas edicións sen poder realizarse por mor da COVID, esta noite, no Parador de Baiona, terá lugar a vixésimo terceira edición deste evento que coincide con 26 aniversario da asociación.

Asistirán uns 150 comensais, ataviados con vestimentas propias da época medieval, e degustarán un menú composto por caldiño de Pedro Madruga, asado de cabrito lechal con fritos de cabaza, empanada de raxo, froita do Monte Real e degustación de doces do medievo, todo acompañado con viño e auga das Pasasiñas. Tampouco faltarán produtos típicos locais como os ñoclos de Pinzón, as rosquillas Cristaleiro, a tarta de Sarmiento e o plan dos clérigos.

O grupo Malatitsch recibirá aos asistentes no salón medieval e realizará diversas actuacións entre prato e prato, contando tamén cun presentador encargado de amenizar a noite.

Entre as autoridades asistentes están o alcalde de Baiona, Carlos Gómez e Jesús Vázquez Almuíña, presidente do Porto de Vigo.