O Entroido no concello de Redondela despídese hoxe co Enterro do Berete en Chapela.

Está previsto que ás 17.00 horas se concentren as comparsas participantes no Alto da Encarnación, dende onde partirá o desfile ás 18.00 horas. Namentres, a Asociación de Percusionistas e Tamborileiros Aperta e Troula co seu espectáculo infantil Psychodelia serán as encargadas de animar as rúas polas que pasará a triste comitiva do Enterro do Berete, cuxo percorrido rematará na Praia de Arealonga, onde cara ás 20.30 horas terá lugar a súa queima. A continuación, actuará a orquestra América de Vigo, e a medianoite dará comezo unha sesión dj a cargo de DJ Charlie.