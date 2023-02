A Cañiza contará co parque de skatepark, pumptrack e bowl máis completas de Galicia por toda a variedade de pistas que ofrece. Así o asegurou Álex Durán, o deseñador do proxecto que se está a levar a cabo na contorna do edificio da actual Escola de Música, na rúa Silleda, nunha superficie de 3.305 metros cadrados dividida en zona verde (744 m2), zona de skatepark (1.820 m2), zona de pumptrack (715 m2) e por último una pequena zona de acceso (26 m2). As obras contan un orzamento de preto de 290.000 euros.

Os trazados das pistas de skatepark e do pumptrack buscan a integración de todos os usuarios segundo a idade, modalidade e experiencia. Incluirá elementos innovadores de tal modo que unha persoa menos experimentada poida acadar unha evolución superando diversas etapas dunha forma segura. Unha nova disciplina deportiva que se converterá tamén en reclamo, para uso de toda a veciñanza e visitantes que decidan apostar por A Cañiza como destino turístico.