Cúmprense 530 anos dende que Martín Alonso Pinzón chegou a Baiona na Carabela Pinta coa noticia do descubrimento do “novo mundo” e como vén sendo habitual nos últimos 27 anos, o Concello de Baiona celebra o fito coa Festa da Arribada, declarada de Interese Turístico Internacional. Será a vindeira fin de semana, dende o venres día 3 de marzo ao domingo 5. Tres xornadas cunha morea de actividades para toda a familia, música, obradoiros, exposicións, mercado, animación de rúas, espectáculos e, como novidade neste 2023, unha nova zona gastronómica con postos de comida tradicional de distintos establecementos locais, o carácter inclusivo da festa e o regreso do gran desfile medieval.

Como xa é tradicional, os canóns da fortaleza marcarán o inicio da festa na que veciñanza e visitantes retrocederán a 1493. Para elo as rúas, prazas e os diferentes escenarios estarán ataviados para a ocasión, con gremios amosando os seus oficios de antano, campamentos de cabaleiros, atraccións infantís medievais, contenda de esgrima histórica e mostra de armas e armaduras, xustas, tiro de lanzas, derruba de estafermo e moitas outras actividades que transportarán aos asistentes á vida de fai cinco séculos.

Obradoiros e gremios

Na Praza do Concello instalaranse os talleres de artesáns: cesteiros, oleiros, telleiros, zoqueiros, carpinteiros, fiandeiras e músicos; e alí tamén estarán os gremios de canteiros e ferreiros, traballando a pedra e o ferro. Por outra banda, na Alameda Carabela Pinta asentaranse os postos de artesanía chegados de todos os recunchos do reino.

Gastronomía

O Concello de Baiona decidiu este ano, dando un salto de calidade, cear unha nova zona gastronómica no Real Mercado Medieval. Así, o Paseo da Ribeira, na entrada ao Parador, acollerá unha carpa na cal se poderán degustar produtos que chegan por primeira vez á Arribada, como son as viandas mariñeiras da Arribada, de La Taberna de Ultramar; os panizos indios, de Yajoma obrador, e café e chocolate das Indias Orientais, de Siboney.

A esta oferta culinaria hai que engadirlle as paradas dos pobos irmáns de Baiona nos que ofrecerán os seus produtos típicos como os fresóns de Palos de la Frontera, os piononos de Santa Fe de la Vega de Granada, sal e artesanía de Vila do Bispo (Portugal), café e azucre de cana de Rafael Freire (Cuba), información turística de Pornic (Francia) e, como autóctonos, os ñoclos de Pinzón, de Rosita Cristaleiro, e as tortas de Sarmiento e o pan dos Clérigos, de Tupana Obrador.

Tamén haberá postos de comida na Praza do Bo Xantar (en Santa Liberata), onde se instalarán barras para que todas as persoas adquiran aquilo que desexen e o consuma logo nas mesas con carpas habilitadas polo Concello en distintos puntos da vila. Do mesmo xeito, os locais de hostalaría tamén servirán en barras para que veciños e visitantes poidan degustar nesas localizacións específicas.

Infantil

O Parque da Palma será outro dos principais escenarios da Festa da Arribada pensado sobre todo nos máis pequenos da casa. Alí estará instalada a Morada do Boi Xulián, outra das novidades da vixésimo sétima edición da Festa da Arribada. Tamén haberá unha zona de parque de aventuras e atraccións medievais, un campamento de adestramento de cabaleiros, talleres infantís, mesas de quebracabezas, xogos tradicionais de madeira e un photocall medieval, entre outras actividades.

Exposicións

Ao longo destas tres xornadas o público tamén poderá visitar diversas exposicións. Unha mostra de instrumentos de tortura e máquinas de pena capital, na rúa Carabela Pinta; a mostra etnográfica do proceso de liño en Galicia “Da terra ao tear”, de Anxo Rodríguez Lemos, na Casa do Concello; na Casa da Navegación pódese ver “A cultura tradicional do mar en Galicia”, de José Valtierra, e tamén a propia colección da Casa da Navegación; “Os labores de Calceta”, realizada polo grupo de mulleres de calceta de Baiona, e “Os encaixe de Bolillos”, do grupo de mulleres palilleiras da vila, estarán expostas na Capitanía Marítima e no Paseo Alfonso IX estará aberto ao público o Museo Réplica Carabela A Pinta.