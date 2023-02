Xa non hai escusa para non acudir á Festa da Arribada. Dende calquera parte do mundo e a través dunha simple aplicación móbil, calquera que o desexe poderase introducir por completo nesta celebración e coñecer dende os produtos que se venden, ás demostracións de oficios, representación de espectáculos, actividades, exposicións... en definitiva vivir a festa como se estivese na propia vila pero sen saír da casa ou de onde un se atope no momento en que se realicen as dúas conexións en directo previstas para os días 4 e 5 de marzo.

O Concello de Baiona xa anunciou que esta sería a edición máis virtual da Festa da Arribada. “Estamos a falar que chegaremos a todo o mundo e iso, evidentemente, significa que a festa será aínda máis internacional e que ademais vai ter unha repercusión importante de cara á marca turística Baiona , supoñendo unha ventá aberta ao mundo da nosa vila, o que traerá máis visitantes que queiran desfrutar de Baiona a pé de rúa”, subliña o alcalde, Carlos Gómez. Realizarase a través da plataforma dixital Heygo, coñecida como o “Twitch de viajes” e ofreceranse dous tours ou viaxes virtuais en directo a cidadáns de todo o mundo. Fontes municipais, apuntan que a audiencia soe ser, maiormente, de EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia ou Nova Zelanda; tamén de varios países europeos e incluso de Xapón e China. Así, desde esta plataforma ou a través da ligazón https://www.eatandwalkabout.com/en/spain/galicia/baiona todas aquelas persoas interesadas en coñecer de primeira man esta festa de Interese Turístico Internacional poderán conectarse de forma gratuíta en directo o vindeiro sábado 4 de marzo, ás 19.30 horas, dende calquera punto do mundo, coa única condición de ter unha conexión a internet, e desfrutar da emisión de parte da representación teatral, dos pasarrúas e das diversas actividades incluídas na programación da Arribada á esa hora. O outro pase en directo será ao día seguinte, o domingo 5, coa visita en vivo á gran protagonista da celebración, a Carabela Pinta, para despois facer un recorrido polo mercado medieval e ver os seus postos de artesanía e , sobre todo, gastronomía, para que os produtos locais atravesen fronteiras. Interactiva Estas visitas virtuais terán unha duración duns 90 minutos aproximadamente e durante a conexión pódese interactuar en directo cos viaxeiros por un chat a tempo real. Eles escriben preguntas e unha persoa, guía a pé de rúa, as pode ver na pantalla do móbil e contestar en directo, falando e interactuando co público. Ademais brindarase a oportunidade de coñecer a recreación histórica de Baiona en 1493. O alcalde destaca que con esta campaña “pretendemos promocionar Baiona no estranxeiro e fomentar a captación de turismo internacional que amosa un gran interese, ademais de polo Camiño de Santiago, pola nosa paisaxe, a nosa gastronomía e as nosas tradicións. Este primeiro tour virtual, durante a Festa da Arribada, serve para poñer en valor todas elas, así como para divulgar o feito histórico da chegada da Carabela Pinta a Baiona e a relación do noso municipio coa chegada a América en 1492, xa que é un feito descoñecido pola maior parte do turista internacional, segundo datos da Oficina de Turismo”. Esta plataforma está dispoñible para todos os públicos, polo que “viaxeiros nacionais ou incluso aqueles baioneses nostálxicos que non poidan vir a esta nova edición da Arribada, poderán igualmente desfrutar en directo do ambiente festivo medieval de la Vila Real”. Estas dúas primeiras visitas virtuais en directo enmárcanse dentro da primeira acción do plan da campaña de marketing dixital levada a cabo pola Concellería de Turismo de Baiona, unha nova campaña de promoción turística que se abre a mercados internacionais considerados prioritarios polo volume de turistas que poidan aportar a Baiona e o seu potencial de crecemento.