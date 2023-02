“Un programa variado centrado no público familiar para que os máis cativos e cativas teñan o espazo que se merecen. Ademais de recuperar con total normalidade, logo de moito tempo, o tradicional espírito de celebración na rúa coa Queima do Meco e o Berete en Redondela e Chapela, respectivamente”. Así definiu a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, a programación para o Entroido 2023 elaborada pola Concellería de Cultura que xestiona Iria Vilaboa.

A programación comeza o vindeiro sábado, 18 de febreiro, co Entroido Infantil e Xuvenil con obradoiros na Alameda de Castelao de 17.00 a 19.30 horas e unha invasión pirata a cargo de Troula Animación, que desfilará, a partir das 18.00 horas, polas rúas da vila. A festa continuará de noite no Campo da Feira onde soará a mellor música do pop rock español da década dos 80 á actualidade da man de Gin Toni´s + Maneiras de vivir, de 21.00 a 23.00 horas. E a continuación, concerto da banda Bulsara - The Queen Experience (tributo a Queen), seguida de Disco Móvil CDC.

Na mañá do domingo 19 de febreiro haberá unha mostra de disfraces infantil na Alameda de Castelao, con premios por categorías, e pola tarde terá lugar o tradicional desfile de comparsas. A animación musical dará comezo ás 17.00 horas coa Asociación de Percusionistas e Tamborileir@s Aperta e unha hora máis tarde iniciarase o desfile encabezado pola comparsa representativa do entroido de Redondela “Tío Emilio”, finalizando sobre as 20.30 horas coa entrega de premios.

Queima do Meco

A Queima do Meco de Redondela será o martes 21, a partir das 19.00 horas xunto co pasarrúas e espectáculo a cargo de Pablo Méndez Performances que sae da Praza de Ribadavia. A xornada complétase cun desfile e concurso de disfraces individual e colectivo, obradoiros infantís, animación de rúa “As Meigas”, batucada Brassica Rapa e xa como broche de ouro, discoteca móbil, A Duendeneta, ás 20.30 horas na rúa Alfonso XII.

O Berete

O Entroido de Chapela celebrarase na tarde do sábado seguinte, 25 de febreiro. A Asociación de Percusionistas e Tamborileiros Aperta e Psichodelia de Troula serán os encargados de animar as rúas polas que pasará a triste comitiva do Enterro do Berete, que se iniciará ás 18.00 horas dende o Alto da Encarnación con remate na Praia de Arealonga onde, cara ás 20.15 horas terá lugar a súa queima. Xa ás 21.00 horas, no Paseo Marítimo de Chapela, actuará o Grupo América de Vigo e para finalizar, a partir da medianoite, sesión a cargo de DJ Charlie.