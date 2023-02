O Concello de Tui, representado polo alcalde, Enrique Cabaleiro, participou esta semana en Vic nas URBACT#InfodayES. Trátase dunhas xornadas que teñen coma obxectivo crear redes de traballo entre cidades europeas en materia de desenvolvemento urbano sostible.

Ao longo de día e medio desenvolvéronse unhas serie de sesións principalmente prácticas, con mesas de traballo e espazos de diálogo, que permitiron ás cidades e municipios avanzar tanto na definición do seu proxecto como na creación de redes de paternariados.

No caso de Tui é de especial interese a presenza nestas xornadas tendo en conta o papel transformador que a súa axenda urbana pode ter, ao recollerse a súa estratéxica situación fronteiriza e recollendo a estreita relación de cooperación con Valença, plasmando así o traballo realizado entre municipios de dous países. Un documento, a Axenda Urbana, no que precisamente se fai fincapé no desenvolvemento urbano sostible.

A presenza nestas xornadas permitiu coñecer solucións innovadoras e compartir desafíos urbanos comúns, para desenvolver así un plan de acción para a súa implementación nos distintos municipios. Estas xornadas supuxeron tamén un intercambio de boas prácticas e aprender da experiencia neste ámbito doutras cidades europeas.

As URBACT#InfodayES están organizadas polo Punto Nacional URBACT, xunto ao Concello de Vic e a Deputación de Barcelona.