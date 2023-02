A recuperación e posta en valor da “Fonte dos dous caños” está rematada na Cañiza. Unha mellora iniciada a mediados de 2021 que contou cunha axuda de case 6.000 euros da Deputación de Pontevedra.

Esta actuación, cun investimento de case 7.000 euros, foi unha aposta do actual goberno pola recuperación do Patrimonio Histórico Cultural co obxectivo de evitar a perda da identidade deste espazo tras varias modificacións e a retirada de elementos orixinais como os abrevaderos para beber os cabalos que tiraban das carruaxes.

Conta con proxectores leds e agora a súa praza é accesible. Ten dúas bancadas de 3 metros de ancho en estrutura de aceiro ao carbono e madeira de iroko e unha papeleira en aceiro ao carbono, serigrafiado coa nova logo marca do Concello. O mobiliario é 100% galego e custou case 3.000 euros.