O Concello do Porriño pechaba onte a inscricións de comparsas para os desfiles de entroido. Un ano máis premiarase a participación, con achegas que van desde os 300 ata os 1.200 euros en función do número de integrantes, ata esgotar unha partida de 13.950 euros.

O vindeiro sábado 18 terá lugar o gran desfile que partirá ás 18.00 horas da rúa Antonio Palacios, á altura do IES Pino Manso, seguindo por Domingo Bueno, Praza de San Sebastián para rematar na Praza Arquitecto Antonio Palacios.

Na tarde do martes 21 volverá a repetirse cun percorrido máis curto, con inicio xa na Praza de San Sebastián, finalizando tamén diante do Concello, onde na xornada seguinte terá lugar o velorio da sardiña, que será a protagonista do mércores de cinsa. Os porriñeses chorarán á sardiña entre as 17.00 e 20.00 horas e a continuación sairá a comitiva cara a rúa Antonio Palacios, Domingo Bueno, baixando pola fonte de San Sebastián, seguindo por Manuel Rodríguez e de volta para diante do Concello, onde se procederá á lectura do testamento, rematando preto do albergue de peregrinos.

E entre tantos días non faltarán diversas actividades de animación, sobre todo pensando nos máis pequenos, e actuacións musicais

O vindeiro luns darase a coñecer o cartel anunciador destas festas, que será o traballo gañador do II Concurso Escolar de Carteis do Entroido convocado polo Concello.