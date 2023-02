A unión de pobos a través da cultura e ofrecer unha visión multidimensional da realidade árabe a través do coñecemento e o respecto é unha das misión da Fundación Araguaney-Puente de Culturas representada no ciclo de cine euroárabe “Amal en Ruta Soutomaior 2023” que se celebra dende o pasado venres 3 coa proxección de películas e documentais no multiusos de Arcade.

Este ciclo ten por obxecto achegar a sociedade árabe a Galicia, rompendo cos estereotipos e ofrecendo unha visión ampla desta cultura tan heteroxénea.

O director da fundación, Fernando Méndez, indicou ademais que “con esta nova actividade cultural a localidade de Soutomaior demostra a súa sensibilidade pola multiculturalidade”. Pola súa parte, o alcalde Agustín Reguera agradeceu “contar con Soutomaior para desenvolver este programa e ofrecer a oportunidade de afianzar pontes multiculturais, visibilizando boas prácticas de inclusión a través da cultura e da participación cidadá”. Así, o rexedor local destacou o exemplo de integración e convivencia que a veciñanza do municipio dá a diario. “Soutomaior conta con veciños de máis de 30 nacionalidades e con comunidades de diferentes culturas asentadas aquí dende fai décadas. Convivindo e compartindo cada día, os veciños de Soutomaior son o exemplo perfecto de integración e respecto entre culturas”.

A muller e a infancia

Esta primeira edición trae a Soutomaior un ciclo sobre o respecto á dignidade humana con temáticas que destacan dous aspectos fundamentais, a muller e a infancia, que teñen como denominador común a procura dunha vida mellor.

A mostra recolle películas e documentais que reflexan unha gran diversidade social, como o día a día na Palestina ocupada, a vida nos campos de refuxiados, a visión da guerra a través dos ollos dun neno, o deporte como refuxio ou incluso o labor dun alcalde de Ramallah por construír a cidade do futuro soñando co fin da ocupación de Palestina.

“Amal en Ruta Soutomaior” é un resumo da última edición da Semana de Cine Euroárabe Amal, celebrada no Teatro Principal de Santiago de Compostela o pasado mes de outubro. Este ciclo consta de tres ficcións e dous documentais –cintas en versión orixinal subtituladas en castelán–, que supoñen un recorrido polo mellor cine árabe da actualidade.

Xa se celebraron tres sesións a pasada fin de semana, nas que se proxectaron os filmes “1982” e “The man who sold his skin” e o documental “The Captains of Zaatari”, e para esta hai programadas outras dúas. Hoxe o público poderá ver a película de ficción “You resemble me” e mañá domingo o documental “Mayor”. Será ás 19.30 e 18.00 horas, respectivamente, no multiusos de Arcade, con acceso libre e gratuíto ata completar a capacidade da sala.

¿Quen era Hasna Aït Boulahcen? “You Resemble Me”, da directora, produtora e xornalista Dina Amer, conta a historia desta moza criada nos suburbios de París cunha vida marcada polos abusos, a pobreza e a marxinación. Unha espiral de autodestrución que acabaría desembocando nun dos episodios máis dolorosos da historia recente de Francia.

O documental “Mayor”, de David Osit, segue os pasos de Musa Hadid, alcalde de Ramallah, capital de facto e centro cultural do estado palestino. Musa trata de deseñar e construír a cidade do futuro sen perder de vista a súa misión final: poñer fin á ocupación de Palestina.

Cine para a cativada

O ciclo ten como actividade paralela a celebración duns talleres sobre a práctica cinematográfica dirixido a público infantil. Baixo o título “Destripando o cinema”, os obradoiros comezaron tamén o pasado venres, para menores de 3 a 12 anos que acompañan ao público adulto asistente ás proxeccións de “Amal en Ruta Soutomaior”.

Os talleres, para os que non é precisa a inscrición previa, teñen a mesma duración que a película ou documental. O primeiro dos obradoiros en celebrarse foi o de “A maxia de Meliès” a través do cal os máis pequenos descubriron os efectos especiais máis básicos do cine. Os seguintes foron “Escenarios con Chroma”, que transportou aos participantes a diferentes escenarios e incluso puideron saír ao espazo exterior sobre un pano verde, e “A dobraxe”.

No programado hoxe falarase de técnicas de animación, “Pixilation”, Stop Motion para animar aos humanos. E o ciclo pecharase mañá domingo, cun espazo de “Curta exprés” no cal se dará a coñecer esta produción cinematográfica con luces, cámara e moita acción.