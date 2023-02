O Concello de Nigrán incorporará en marzo por vez primeira no municipio o Servizo de Atención Temperá público dirixido a crianzas de 0 a 6 anos con algún trastorno transitorio ou permanente no seu desenvolvemento ou en risco de padecelo.

Entre os casos con alta probabilidade de precisar deste servizo están as crianza con gran prematuridade, dano cerebral, parálises, trastornos do espectro autista, TDAH, trastornos de conducta ou emocionais, sordeira, cegueira, anomalías conxénitas do cerebro... Isto xeralmente implica un retraso no desenvolvemento xeral, da motricidade fina ou grosa, do sistema cognitivo, da linguaxe... Noutros casos, a crianza que o precisa atópase nunha situación de vulnerabilidade evolutiva debido a factores de risco biolóxicos, psicolóxicos ou sociais, e, por tanto, con alta probabilidade de desenvolver un trastorno ou retraso no desenvolvemento de non mediar unha intervención temperá. Polo tanto, ditas actuacións non van dirixidas unicamente aos nenos que padecen algún déficit físico, psíquico ou sensorial, senón tamén aos que poden presentar problemas madurativos ou de adaptación (coñecidos como nenos de alto risco) e aos nenos sen unha patoloxía evidente

O servizo contará cun logopeda, un fisioterapeuta e un psicólogo e pasará a formar parte da Rede Galega de Atención Temperá sendo cofinanciado ata finais de 2024 polo programa FSE+Galicia 2021-2027 con 182.604 euros. A súa presencia en Nigrán permitirá dar verdadeira resposta ás necesidades das familias do municipio, xa que deixarán de ter que desprazarse ata Vigo, onde a Consellería de Sanidade o ofrece a través da Clínica San Rafael, tendo lista de agarda.

O servizo estará dirixido pola Asociación La Esperazanza del Valle Miñor (empresa resultante da adxudicación e xestora do CEE Juan María ) e localizarase na antiga Escola de Nenas do Ceán, local municipal sede da entidade veciñal Dunas e cuxos usuarios, xenerosamente, autorizan a empregar.