A música, o humor e as propostas infantís serán os ingredientes principais do entroido na Guarda. Entre o 18 e o 21 de febreiro a vila mariñeira acollerá os festexos que foron pensados co espírito festivo que corresponde a estas datas e todo tipo de gustos e idades.

Sábado 18

A programación comezará o vindeiro sábado, ás 18.00 horas coa celebración da Carreira de Entroido, que cun pequeno percorrido de tan só 4 quilómetros está pensada para a participación de tódolos públicos. As inscricións permanecen abertas ata o 15 de febreiro a través de https://www.deporticket.com/web-evento/8054-a-carreira-do-entroido.

Será pola noite cando comece a festa co concerto do grupo guardés Castro Y los Escoltas, ás 23.30 horas, ao que lle seguirá a sesión de DJ WASS.

Neste concerto poderemos ver e escoitar á banda guardesa liderada por Miguel Castro, membro de The Pretty Shirts que aparece agora cun proxecto mais persoal acompañado de Álvaro Vázquez (baixo e coros) e Alexandre Boamorte (batería), integrantes tamén de bandas ben coñecidas no sur de Pontevedra como Gold & Colt ou Pegas Negras. A formación vén de gravar e presentar o seu primeiro traballo en Baixo Miño Studios con Xonix Records cun estilo musical que abrangue dende o rock clásico ata o soul e outros sons máis densos.

Domingo 19

A tarde do domingo 19 é por tradición o momento do “baile na Alameda” e a diversión en familia, polo que a programación nesta tarde ten dous ingredientes principais: de 17.00 a 18.00 horas a actuación do clásico clown O pallaso Popín, que con máis de 30 anos de experiencia abrirá a tarde cun show no que non faltarán o descaro, as ocorrencias e algo de improvisación para asegurar as risas de pequenos e maiores. E a continuación, de 18.00 a 20.00 horas o concerto Grupo Crónicas Pop que fará un repaso dos grandes éxitos do pop español dende os anos 80 ata hoxe para animar á festa e ao baile a tódolos presentes.

Luns 20

Prosegue a programación o luns de entroido pensando nos máis pequenos da casa cun espectáculo de maxia, a cargo do Mago Cali, un dos máis destacados da escena galega que combina a maxia co humor, a realidade coa fantasía garantindo un show dinámico e divertido. Tras el a Charanga Vaya Panda continuará amenizando a festa co seu repertorio animoso e festivo

Martes 21

O desfile do martes de entroido pechará esta variada programación da man dos grupos, comparsas e carrozas participantes. Como vén sendo habitual o desfile comezará ás 17.30 horas na rúa Porto Rico, continuando por rúa Galicia ata Rosalía de Castro e Alameda.

Aquelas persoas e colectivos que desexen participar teñen de prazo ata o luns, 13 de febreiro, para inscribirse a través do Rexistro Xeral do Concello.

Este desfile será acompañado pola batucada viguesa Bate no Cobre, a cal ao remate do continuará amenizando a festa na Alameda.