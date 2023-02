O centro cultural do Porriño acolle dende onte e ata o vindeiro sábado, 11 de febreiro, a exposición “Mujeres científicas de ayer, hoy y mañana” organizada polo grupo Zendal.

Trátase dunha mostra con vocación divulgativa que fai un percorrido histórico por 23 mulleres que deixaron pegada no coñecemento científico e no avance médico, desde a enfermeira Isabel Zendal, a galega Alicia Estévez ata a astronauta Sara García.

A exposición poderá visitarse ata o 11 de febreiro, xornada na que se conmemora o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, co que se trata de visibilizar a necesidade de lograr acceso e participación plena e equitativa na ciencia para as mulleres e as nenas, e o empoderamento da súa creatividade e intelixencia.

En esta liña, é a destacar a aposta do grupo Zendal pola difusión, promoción e recoñecemento da investigación, a innovación e os científicos que está tamén presente noutras accións corporativas como a celebración dos seus premios Internacionais Zendal, que na súa primeira e segunda edicións recaeron en científicas destacadas como María Vallet-Regí e María Blasco.