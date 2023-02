Tralo éxito das dúas previas, Mos emprende a terceira campaña de prevención do abandono e/ou perda de cans mediante a subvención do microchip obrigatorio. Entre as dúas primeiras campañas o Concello de Mos subvencionou un total de 80 microchips para cans de familias do municipio (20 na primeira campaña en 2021 e 60 na segunda o pasado ano 2022).

Deste xeito a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e o concelleiro de Medio Ambiente Sostible, Leo Costas, informaron da apertura do prazo (aberto ata o último día do mes de febreiro) para solicitar esta axuda municipal, ben de xeito presencial no rexistro xeral da casa consistorial ou telematicamente a través da sede electrónica. A campaña preventiva consiste na subvención por parte do Concello da meirande parte do custe da implantación do dispositivo nos cans beneficiarios da mesma. Tendo os seus donos que asumir unicamente o pago de 10 euros por mascota. Desde o Concello de Mos preténdese concienciar ás persoas sobre os abandonos e a importancia das adopcións.