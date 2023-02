Preparado xa todo para celebrar o entroido no Concello de Soutomaior. O gran desfile, que se celebrará o domingo día 26 de febreiro, a partir das 17.00 horas, irá encabezado este ano por unha gran comparsa municipal cuxos disfraces estanse a elaborar a man nuns obradoiros que se iniciaron onte e continuarán os vindeiros días.

Inscrición aberta

O prazo de inscrición de comparsas estará aberto ata as 14.00 horas do venres 17. O número máximo de comparsas participantes no desfile é de 15 e deberán solicitar a súa participación a través de inscrición no rexistro xeral do Concello. O Concello outorgará premios á participación que oscilan entre os 100 e os 400 euros. As comparsas que non leven nin carroza nin música e estean integradas por entre 30 e 40 persoas levarán 100 euros, e se son de máis de 40 membros, 150 euros; para aquelas que leven carroza e música, outorgaráselle 300 euros (de 30 a 40 compoñentes) e 400 euros (de máis de 40 integrantes).

Previo a este desfile polas rúas de Arcade que finalizará na Alameda de Talo Río, coa actuación musical do grupo Ritmo, están previstos outros dous eventos para festexar o entroido. O primeiro, o vindeiro sábado 18, unha festa baile con obradoiros e xogos de 16.30 a 18.30 horas e, a continuación, espectáculo musical con malabares. O luns día 20, a partir das 16.00 horas, ruada de entroido polos barrios de Soutomaior coa animación “Anxos e demos” a cargo de AnimaOcio Miúdos e de “BatuCade” co fin de festa na Alameda de Talo Río,