O tradicional desfile de entroido no Rosal será o único que se faga en horario matinal na bisbarras. Será o vindeiro domingo, día 19, a partir das 11.00 horas pola rúas da vila, dende Xulio Sesto pasando pola rotonda da Feira, Ramón Franco e ata o cruce coa Lomba

As carrozas, comparsas, grupos e persoas participantes inscritas no concurso optarán a diversos premios, segundo a categoría, que suman un montante de 3.350 euros, que van dende os 400 euros ao 1º premio do entroido tradicional aos 75 euros do 3º posto dentro da categoría individual. En total outorgaranse 18 galardóns con premios en metálico.

Ademais do desfile dominical, no Concello do Rosal celébrase a Festa do Entroido en Fornelos e en Novás, tamén moi tradicional e organizado polas comisións de festas. Son do sábado 18 ao martes 21.