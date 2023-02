O Concello de Covelo ven desenvolvendo un calendario de actividades turísticas e interpretativas do seu patrimonio natural e cultural, como son os roteiros guiados e a visita guiada ao serradoiro dos Carranos. Estas actividades achegan mensualmente a ducias de visitantes, pero tamén aproveita a veciñanza para coñecer o seu patrimonio. Nun paso máis, agora se engaden neste plan o alumnado do centro escolar do concello.

Así nace o proxecto RíosAldeasMontañas como un conxunto de actividades destinadas ao alumnado dos ciclos de primaria do C.E.I.P Antonio Blanco Rodríguez de Covelo. Un deseño previsto a varios anos consecutivos de excursións interpretativas de educación ambiental e patrimonio. Neste proxecto existen tres protagonistas. Por un lado o C.E.I.P. Antonio Blanco Rodríguez, como destinatario. Por outro, o Concello de Covelo e Deputación de Pontevedra, como organizadores e coa aportación dos fondos económicos. Por último, Julio Eiroa como intérprete das actividades, como xa ven realizando no plan anual.

O proxecto coma neste curso e pretende rematar no 2028 cando o alumnado que este ano está en 1º de primaria chegue a 6º. Así, durante o curso escolar realizarase unha saída por ciclo. 1º e 2º Primaria sairán xuntos, 3º e 4º polo seu lado e 5º e 6º de primaria tamén. Un neno ou nena que neste ano curse 1º de primaria terá a oportunidade de realizar 6 excursións de diferente temática*.

O nome do proxecto recolle os conceptos que unifican esta formación. Así os alumnos de 1º e 2º de primaria participarán en actividades no ecosistema fluvial do fondo dos vales que percorre Covelo. Os alumnos de 3º e 4 de primaria participaran en actividades ligadas a vida na aldea e parroquias e os alumnos de 5º e 6º de primaria visitarán as serras e montañas do concello de Covelo. A idea é realizar un percorrido dende o fondo do val cara os cumios das serras que permitan o territorio no que estes nenos e nenas viven.

As saídas terán lugar en horario de mañá do día lectivo, con desprazamentos en autocar dos alumnos e alumnas ata lugares icónicos do territorio, onde realizar un pequeno percorrido a pé e actividades de interpretación. Entre os contidos a desenvolver podemos destacar para o primeiro ciclo: O río Tea, o bosque de ribeira, o salmón atlántico e os muíños. Para o segundo ciclo: O serradoiro de Carranos, o lagar de cera, as levadas e as eiras. Para o terceiro ciclo: A tradición gandeira, as chozas, chozos, currais e sesteiros, os foxos dos lobos, os camiños arrieiros e as turbeiras de montaña.