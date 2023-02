O Concello de Salvaterra pon en marcha unha “Aula Mentor” na nova aula de Novas Tecnoloxías, situada na casa de cultura de Salvaterra. Funcionará de luns a venres, de 9.00 a 14.00horas, a partires deste mes de febreiro.

A través desta iniciativa de formación telemática, a veciñanza beneficiarase dun amplo catálogo de 200 cursos online.

Toda a información sobre o proxecto e o catálogo de cursos pode consultarse na páxina web www.aulamentor.es.

As persoas interesadas nesta formación online poden contactar co Concello por teléfono ou ben a través do correo electrónico salvaterrademino@aulamentor.es.

Aula Mentor ofrece formación non regrada, flexible e con titorías personalizadas. O custe é de 24 euros ao mes.