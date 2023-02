O servizo de limpeza do casco urbano da Cañiza conta cunha nova máquina de varrer profesional de 600 litros. É un vehículo con motor a gasoil, cunha potencia mínima de 35 CV que cumpre ademáis coa normativa de emisións 2016/1628/CE. É unha máquina compacta e articulada que permite acceder a zonas e beirarrúas estreitas.

Cun ancho dun 1,09 metros e un longo de 3,90 metros, ten un ángulo de xiro de tan so 139 centímetros e pode traballar nun ancho de barrido de 2 metros. A varredora ten unha velocidade de transporte e de varrido de 25Km/hora, chasis articulado e oscilación compensada integrada. A máquina rotulada co escudo oficial e o novo logo-marca do Concello e do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta, estará en garantía durante un ano, incluindo asistencia técnica e mantemento preventivo e correctivo.

A nova varredora leva máis de tres meses en funcionamento e custou preto de 78.000 euros, financiada ao 100% polo Fondo de Compensación Ambiental que lle corresponde a A Cañiza.