A maternidade, as expectativas xeradas fronte á realidade, a frustración, os embarazos desexados e non cumpridos e a maternidade como elección e non como obriga. Este será o tema sobre o que xire a seguinte sesión de “Cafés en igualdade” do Rosal.

Será o xoves, día 23 de febreiro, de 17.30 a 18.30 horas, na Cafetería Nenza Xida, na Praza do Calvario, a cargo de Angelina Gándara, educadora social con ampla experiencia na formación a familias e coordinadora do programa ‘Somos familia, somos equipo’. O Concello continúa así coa súa iniciativa de creación dun espazo de reunión íntima entre mulleres para falar de temas de interese, unha burbulla de lecer persoal dunha hora ao mes na que poder conversar como se se estivera cun grupo de amigas. Ese é o obxectivo dos ‘Cafés en igualdade’, a iniciativa posta en marcha polo Concello do Rosal que arrancou o pasado mes de xaneiro, falando de deporte e autocoidado, e que busca ser un balón de osíxeno para todas aquelas mulleres que loitan cada día para conseguir unha conciliación familiar, laboral e persoal real. Nesa primeira xornada, as participantes puideron escoitar falar dun tema de vital importancia para o benestar da muller da man de Ana González Portela, licenciada en deporte e actividades físicas e directora da piscina municipal da Guarda. Actividade física, solo pelviano, saúde e benestar, efectos positivos que achega unha vida activa, foi o eixo de exposición e debate A actividade desenvólvese o último xoves de cada mes ata maio en establecementos hostaleiros do Rosal e dura uns 60 minutos en horario de tarde (de 17.30 a 18.30). En marzo a cita será o xoves 30, cando se falará de empoderamento feminino e o rol das mulleres como coidadoras, como obriga ou satisfacción. Celebrada na Cafetería Liga de Amigos, na Praza do Calvario, a charla será impartida por Sara Uris, mestra e especialista en xénero e igualdade e creadora de Transformando Realidades. O xoves 27 de abril o tema será saúde integral feminina, sexualidade e pracer feminino, menopausia, sexualidade integral... A cargo da pedagoga, sexóloga, especialista en xénero e responsable de ‘Con xeito Sexología’ Erea Devesa, a charla será no Espazo Gastronómico Anexo ao Mercado, na Praza de Calvario. E a primeira edición dos ‘Cafés en igualdade’ rematará o 25 de maio cun encontro no que se abordará a presión estética, a ditadura da beleza feminina, os estereotipos de beleza e moda e a súa relación coa anorexia e a bulimia. Desenvolverase no Espazo Gastronómico Anexo ao Mercado, na Praza do Calvario, e será impartida por Andrea Iglesias, neuropsicóloga clínica e psicóloga xeral sanitaria especialista en saúde mental e terapias psicolóxicas