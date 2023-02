Tralo éxito do ano pasada do programa “Con Voz Propia”, a Concellería de Igualdade de Baiona, a través do Centro Municipal de Información á Muller (CIM), volve apostar por esta actividade. Trátase dunha intervención psicopedagóxica na que a práctica vocal (coral e solista) utilízase para incrementar o empoderamento das mulleres.

O programa desenvolverase os mércores en horario de mañá, de 10.00 a 13.00 horas, no Multiusos Mercado de Sabarís. A actividade comezará o día 15 de marzo e estenderase ata o 3 de maio.

Na metodoloxía está previsto o ensino das habilidades de base do canto, utilizando o método de Maga de Voz. Ao mesmo tempo utilizaranse moitos recursos da musico-terapia, a danza-terapia e a drama-terapia para fomentar a libre expresión, o arraigamento e empoderamento do corpo e a voz das participantes. Ademais traballarase coas letras das cancións para re enfocar a visión do percorrido vital.

A cabalo entre a canto-terapia e a aula de música común, o programa combina as estratexias propias do ensino convencional do canto co enfoque musico-terapéutico, facendo da expresión musical un vehículo para a expresión emocional. Este proxecto parte do premisa de que a aprendizaxe de canto, como conxunto de técnicas e habilidades vocais e musicais unidas á expresión de emocións auténticas, pode incrementar a seguridade e a confianza, axudando na descuberta e valorización dunha mesma, favorecendo a inclusión e mellorando a propia estima e realización.

“Estas acción levadas a cabo polo departamento de Igualdade supoñen pasos cara adiante na vida das mulleres de Baiona, son de axuda para reforzar a súa autoestima e coñecemento”, sinala a Concelleira de Igualdade, Yasmina Moreira Costas.

Aquelas mulleres que estean interesadas en participar poden contactar co CIM de Baiona no número de teléfono 986 35 75 54.