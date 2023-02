Ao igual que xa o fixera o pasado ano, neste 2023 Baiona vólvese adiantar ao resto de municipios da bisbarra e celebra o seu entroido este sábado. Unha decisión que dende o Concello xustifican para que non sexa tan próximo á festa máis popular da vila, a Arribada, que se conmemorará a primeira fin de semana do mes de marzo, os días 3, 4 e 5, e que sen dúbida encherá tamén de fantasía, neste caso medieval, as rúas da localidade mariñeira.

Esta tarde terá lugar o concurso de comparsas que desfilarán dende a Avenida Urbana de Sabarís ata o Paseo Ribeira. Dará comezo ás 17.00 horas e as agrupacións participantes percorrerán as rúas Santa Marta, Monterreal e Elduayen. Tralo desfile levarase a cabo o tradicional enterro da sardiña. Ademais, a Asociación de Empresarios e Comerciantes de Baiona (ACEBA) xunto co Concello complementan esta celebración ancestral con distintas actividades ao longo desta fin de semana.

O Concello de Baiona repartirá 6.500 euros entre as comparsas. 2.750 euros distribúense en cinco premios: 1º premio 900 euros, 2º premio 650 euros, 3ª premio 500 euros, 4º premios 400 euros e 5ºpremio 300 euros. A cantidade restante, 3.750 euros, repartirase entre todas as comparsas, en función do número de integrantes, como recompensa á participación.

Así, estableceuse un límite máximo de participación de 20 comparsas no concurso que foron admitidas por rigorosa orde de rexistro de entrada. O prazo de inscrición rematou antonte, xoves.

Música no casco vello

As rúas do casco vello encheranse de música de charanga polo entroido. Para hoxe están programadas as actuacións das charangas Va K Pinta, de Vincios, de 12.00 a 15.00 horas, e logo, tralo enterro da sardiña, de 22.00 a 00.00 horas, tocará Nova Cubana, de Oia. Mañá domingo, sesión vermú con Os Jalaticos, de Marín.