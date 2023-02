O Concello da Cañiza asina unha colaboración oficial coa Escola de Música Moderna existente no municipio que garante o apoio ás ensinanzas musicais e artísticas na capital da Paradanta.

O alcalde da Cañiza, Luis Piña, e o xerente da Escola, Diego Paín Baúlde, asinaron o pasado 22 de decembro, antes do concerto de Nadal celebrado no Auditorio Municipal, a primeira colaboración oficial entre o Concello e a Escola a través dun convenio.

O acordo asinado ten como obxectivo favorecer e impulsar o funcionamento e mantemento das actividades derivadas do proceso formativo da ensinanza musical. Canto, guitarra, batería, acordeón, piano, orquestra infantil, ukelele, baixo, teoría popular contemporánea, cultura xeral e historia da música moderna... son algunhas das disciplinas e materias que se impartirán nesta nova etapa.

Esta colaboración rematará o vindeiro 15 de setembro de 2026, pero poderá ser prorrogada por un máximo doutros 4 anos por acordo das dúas partes.

Segundo manifestou o alcalde, “antes de formalizar esta sinatura, mantivemos unha negociación que nos permitiu plasmar no texto do convenio esta colaboración que entendemos resulta o instrumento máis axeitado para mellorar o desenvolvemento da actividade musical no noso municipio e crear unhas condicións de colaboración estables”.

O Concello cede o uso de 4 aulas do centro comarcal e asumirá os gastos de electricidade, calefacción, auga, limpeza e internet.