Mos repite programa de andainas medioambientais un ano máis, chegando xa á súa terceira edición. A iniciativa comezaba en 2021, ano no que se levaron a cabo cinco camiñadas. O ano pasado duplicáronse as saídas e realizáronse 10, unha por parroquia, nas que participaron en total unhas 1.500 persoas. En 2022 triplicáronse os participantes respecto á primeira edición, xa que en 2021 foi medio milleiro de participantes os que fixeron as andainas medioambientais do Concello de Mos.

A rexedora local, Nidia Arévalo, e o edil de Medio Ambiente Sostible, Leo Costas, informaron de que os interesados en participar neste novo programa de andainas xa poden inscribirse gratuitamente a través da páxina web municipal www.mos.es accedendo ao formulario de inscrición na seguinte ligazón: https://www.mos.es/andainas-medioambiente/ As andainas realizaranse en domingos de 10.00 a 13.00 horas na primavera e no outono. Levaranse a cabo 4 ou 5 saídas en primavera e 5 ou 6 en outono. Os participantes recibirán como agasallo unha mochila e un chaleco.