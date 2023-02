13 comparsas participarán no desfile de Entroido nocturno do Concello de Nigrán

O Concello de Nigrán inaugura o vindeiro sábado, 18 de febreiro, a programación de entroido co tradicional concurso de comparsas presentado polo monologuista Pepo Suevos e con animación de rúa a cargo da batucada Bate no Cobre na apertura do desfile e durante a deliberación do xurado.

Serán un total de 13 comparsas participantes no desfiles que, como é habitual, será nocturno, dando comezo ás 21.00 horas. Comezará na rúa Telleira e irá en dirección a casa consistorial, onde se dará a coñecer o fallo do xurado e a entrega de premios. En caso de previsión de choiva a data mudaría para outra que se anunciaría con suficiente anticipación.

A programación do Concello de Nigrán continúa o luns día 20 cunha festa de entroido infantil no auditorio municipal, desde as 17.30 horas, e, ao día seguinte, martes 21, a partir das 18.30 horas, no mesmo lugar, organízase un baile para todos os públicos, con concurso de disfraces, amenizado coa música en directo do Trío Azar.

Excursión para maiores

O entroido nigranés continuará cunha excursión para maiores o domingo 26 de febreiro á ‘Festa do Lacón con Grelos’ de Cuntis, evento para o que o Concello ten aberto o prazo de inscrición.

Enterro do Kiko de Parada, será o 4 de marzo

Tralo desfile de comparsa, o outro prato estrela do entroido nigranés chegará na tarde do sábado, día 4 de marzo, co tradicional enterro do Kiko de Parada.

O percorrido terá o seu inicio, unha vez máis, desde a Casa do Concello. O personaxe irá tirado por un carro de bois para ser velado e sentenciado no Torreiro de Parada, onde haberá festa durante toda a tarde-noite.

Orixes

Esta peculiar celebración naceu da man do Centro Cultural e Recreativo Parada do Miñor como alternativa ao típico Enterro da Sardiña, xa que a parroquia non ten mar pero si presume de múltiples galiñeiros con kikos, ata o punto de que é a figura que representa á entidade.

Ao longo de preto dunha década de vida foi adquirindo sona na localidade e, o que comezou como unha festa entre veciños, é na actualidade un evento de referencia no municipio.